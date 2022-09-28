Team Liquid обыграла Fnatic на ESL Pro League Season 16

Team Liquid. Фото: twitter.com/TeamLiquidCS

Американская киберспортивная команда Team Liquid одержала победу над коллективом Fnatic в 1/8 финала турнира ESL Pro League Season 16 по дисциплине CS:GO, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:1 (16:13 на Inferno, 9:16 на Overpass, 16:10 на Ancient) в пользу коллектива Ника nitr0 Каннеллы.

В четвертьфинале Team Liquid сразится с MOUZ. Матч запланирован на 29 сентября в 19:30 по времени Астаны.

Команда Fnatic же вылетела из турнира. Коллектив Уильяма mezii Мерримана занял 9-12 место и заработал $27 тыс. призовых.

EPL S16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 835 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1990071-team-liquid-obygrala-fnatic-na-esl-pro-league-season-16/