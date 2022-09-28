FaZe Clan сыграет с Cloud9 в 1/4 финала турнира ESL Pro League Season 1

FaZe Clan. Фото: Norbert Barczyk/PressFocus/MB Media/Getty Images

Киберспортивная команда FaZe Clan одержала победу над Complexity Gaming в 1/8 финала турнира ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Матч завершился со счетом 2:1 - 9:16 на Overpass, 16:14 на Inferno, 16:8 на Nuke. В четвертьфинале Коллектив Финна karrigan Андерсена сыграет с Cloud9, за которую выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов.

При этом COL покинула чемпионат, заняв 9-12 место и заработала 27 тыс. долларов. Ранее из турнира вылетела Fnatic.

Напомним, что ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 835 тыс. долларов.

Победитель соревнований также получит слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1989980-faze-sygraet-s-cloud9-v-14-finala-turnira-esl-pro-league-season-1/