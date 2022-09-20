MOUZ с первого места вышла в плей-офф ESL Pro League Season 16

Команда MOUZ. Фото: mousesports.com

Киберспортивная команда MOUZ завершила групповой раунд турнира ESL Pro League Season 16 по CS:GO на первом месте и напрямую вышла в четвертьфинал, передает NUR.KZ.

В своем заключительном матче MOUZ оказалась сильнее HEET. Встреча завершилась со счетом 2:1 - 16:19 на Ancient, 16:12 на Inferno и 16:9 на Vertigo.

Таким образом, команда заняла первое место в группе С. MOUZ продолжит турнир с 1/4 финала. Heroic и COL квалифицировались в 1/8 турнира.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 835 тысяч. По итогам группового раунда команды, занявшие первые места, вышли в четвертьфинал. Вторые и третьи места продолжат турнир с 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1988760-mouz-s-pervogo-mesta-vyshla-v-pley-off-esl-pro-league-season-16/