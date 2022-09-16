Team Secret выбила Nigma Galaxy из квалификации The International 2022

Team Secret. Фото: twitter.com/teamsecret

Киберспортивная команда Team Secret победила Nigma Galaxy в нижней сетке регионального отборочного турнира The International 2022 по Dota 2 для Западной Европы, передает NUR.KZ.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Клемента Puppey Иванова. Тем самым Team Secret вышла в полуфинал нижней сетки, где сыграет с победителем пары Goonsquad — Into The Breach.

Тогда как команда Nigma Galaxy завершила выступление в квалификации и лишилась шансов на выход в The International 2022.

Напомним, что квалификация на The International 2022 для Западной Европы проходит с 13 по 17 сентября.

Команды разыгрывают одну прямую путевку в групповую стадию турнира и две квоты на этап Last Chance.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1988244-team-secret-vybila-nigma-galaxy-iz-kvalifikatsii-the-international-2022/