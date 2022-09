Vici Gaming выбила Invictus Gaming из квалификации The International 2022

Команда Vici Gaming. Фото: twitter.com/vici

Киберспортивная команда Vici Gaming обыграла Invictus Gaming в нижней сетке регионального отборочного турнира на The International 2022 по Dota 2 для Китая, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Тем самым Vici Gaming вышла в финал нижней сетки, где встретится с командой Xtreme Gaming 12 сентября в 09:00 по времени Нур-Султана.

Победитель этого матча сыграет с Royal Never Give Up за выход в групповой этап The International 2022.

Тогда как коллектив Invictus Gaming занял четвертое место и лишился шансов отобраться на главный турнир сезона.

Напомним, что квалификация The International 2022 для Китая проходит с 8 по 12 сентября. Коллективы сражаются за квоту на TI11 и два слота на этапе Last Chance.

