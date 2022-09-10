Анонсирована игра про Капитана Америку и Черную Пантеру

Иллюстративное фото. Фото: pexels.com

Компании Marvel и Skydance New Media представили игру про супергероев Капитана Америку и Черную Пантеру. Тизер тайтла показали в рамках презентации Disney & Marvel Games Showcase 9 сентября, пишет Cybersport.ru.

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Игра пока не получила названия. В ролике авторы анонсировали четырех героев: короля, капитана, солдата и шпиона. Им предстоит столкнуться с террористической группировкой "Гидра".

По слухам, события тайтла развернутся в 1940-х во время Второй мировой войны. Другие подробности об игре неизвестны.

Ранее портал Axios gaming сообщил, что компания Electronic Arts работает над двумя играми про супергероев Marvel.

По информации источника, первый тайтл посвящен Железному Человеку, а второй — одиночная игра о Черной Пантере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1987147-anonsirovana-igra-pro-kapitana-ameriku-i-chernuyu-panteru/