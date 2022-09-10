FaZe Clan одержала победу над Virtus.pro на ESL Pro League Season 16

FaZe Clan. Фото: Norbert Barczyk/PressFocus/MB Media/Getty Images

Киберспортивная команда FaZe Clan одержала третью победу в рамках группового этапа турнира ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на .

На этот раз коллектив оказался сильнее Virtus.pro. Итоговый счет встречи составил 2:1 (16:5 на Dust2, 5:16 на Ancient и 16:11 на Inferno).

Для команды Финна karrigan Андерсена это третья победа на чемпионате. FaZe Clan в данный момент возглавляет группу B, имея в активе девять очков.

Следующие матчи группы B пройдут сегодня, 10 сентября. BIG сыграет с FTW, Virtus.pro сразится с MIBR, а FaZe Clan встретится с G2 Esports.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 835 тысяч. По итогам группового раунда команды, занявшие первые места, вышли в четвертьфинал. Вторые и третьи места продолжат турнир с 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1987138-faze-clan-oderzhala-pobedu-nad-virtuspro-na-esl-pro-league-season-16/