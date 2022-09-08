Virtus.pro одержала вторую победу на ESL Pro League Season 16

Игрок Virtus.pro Алексей Голубев. Фото: twitter.com/virtuspro

Киберспортивная команда Virtus.pro, в составе которого выступает казахстанец Алексей Qikert Голубев, победила FTW в группе B на ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:8 на Vertigo, 16:10 на Dust2). Тем самым коллектив Virtus.pro одержал вторую победу в чемпионате.

Тогда как FTW потерпела второе поражение кряду. Ранее команда из Португалии уступила FaZe Clan.

В следующем раунде группы Virtus.pro сразится с FaZe Clan. Матч состоится 9 сентября в 23:30 по времени Нур-Султана.

Напомним, что ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере 835 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1986886-virtuspro-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-esl-pro-league-season-16/