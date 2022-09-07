FaZe Clan стартовала с победы на ESL Pro League Season 16

FaZe Clan. Фото: pglesports.com

Киберспортивная команда FaZe Clan одержала победу в стартовом матче группового этапа ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Коллектив обыграл FTW со счетом 2:0 - 16:4 на Inferno и 16:4 на Overpass. Таким образом, команда Ховарда rain Найгарда заработала первые очки на турнире и вышла в лидеры группы B. FTW осталась без набранных баллов.

Напомним, в группе А победу одержала команда Vitality. Также слоты заработали Fnatic и NAVI.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 835 тысяч. По итогам группового раунда команды, занявшие первые места, вышли в четвертьфинал. Вторые и третьи места продолжат турнир с 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1986678-faze-clan-startovala-s-pobedy-na-esl-pro-league-season-16/