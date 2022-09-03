Команда Virtus.pro с победы стартовала в квалификации The International 2022

Virtus.pro. Фото: Twitter / VP

Киберспортивная команда Virtus.pro обыграла коллектив PARI PARNI в дебютном матче отборочных на The International 2022 по Dota 2 для Восточной Европы, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Романа RAMZES666 Кушнарева. Тем самым Virtus.pro прошел в полуфинал верхней сетки, где встретится с коллективом Mind Games, который обыграл Puckchamp (2:0).

Матч за выход в финал верхней сетки состоится 5 сентября в 12:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что отборочные на The International 2022 для Восточной Европы проходят с 3 по 7 сентября в онлайне.

14 команд сражаются за один слот в основной стадии турнира и две квоты в квалификацию последнего шанса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1986054-komanda-virtuspro-s-pobedy-startovala-v-kvalifikatsii-the-international-2022/