Команда OG идет без потерь на ESL One Malaysia 2022

Команда OG. Фото: twitter.com/OGesports

Киберспортивная команда OG одержала две победы в стартовых двух турах турнира ESL One Malaysia 2022 по Dota 2, который проходит в эти дни в Малайзии, передает NUR.KZ.

Команда OG благодаря двум победам (над Team Liquid и Fnatic) единолично возглавила группу В. Сегодня коллектив Артема Yuragi Голубева проведет еще две встречи - против TSM FTX и Nigma.

В группе А после трех туров лидируют две команды - Team Aster и Team Secret (у обеих по пять очков). Следом идет коллектив Entity - две победы и одно поражение.

Отметим, что две лучшие команды из каждой группы выходят в верхнюю сетку плей-офф. 3-4 места в нижнюю сетку плей-офф. Пятые и шестые - покидают турнир.

Напомним, что турнир ESL One Malaysia 2022 проходит с 23 по 28 августа в Малайзии. Коллективы сражаются за общий призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1984598-komanda-og-idet-bez-poter-na-esl-one-malaysia-2022/