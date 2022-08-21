Польская организация подписала состав казахстанской команды Rune Eaters по Dota 2

Айбек Токаев, игрок команды Rune Eaters. Фото: Cybersport.ru

Состав казахстанской киберспортивной команды Rune Eaters по Dota 2 перешел под тег польской киберспортивной организации Project Armor, передает NUR.KZ со ссылкой на Twitter польской команды.

Клуб из Польши подписал полный состав Rune Eaters, включая тренера коллектива.

Под новым тегом ростер продолжат представлять казахстанцы Айбек Naive- Токаев, Исламбек ArrOw Шаудырбаев, Никита nicky`cool Остахов и украинцы Глеб Funn1k Липатников, Олег Kaori Медведок.

Детали сделки не сообщаются.

Отметим, что помимо состава по Dota 2, у польской команды Project Armor есть ростер по Apex Legends. Его также представляют игроки из СНГ.

Напомним, что в скором времени бывшие представители казахстанской команды выступят в квалификации главного турнира сезона - The International 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1984137-polskaya-organizatsiya-podpisala-sostav-kazahstanskoy-komandy-rune-eaters-po-dota-2/