Vici Gaming представила двух новых игроков состава по Dota 2

Команда Vici Gaming. Фото: twitter.com/vici

Киберспортсмены из Китая Ли po3 Конгбо и Пань Frisk Юй, также известный под ником Fade, присоединились к ростеру Vici Gaming по дисциплине Dota 2, передает Cybersport.ru.

Как сообщает пресс-служба клуба, Конгбо занял место офлейнера, а Юй — "четверки". При этом Чжоу Yang Хайян сменил позицию с "тройки" на "пятерку".

В команде киберспортсмены заменили Жао Yds Цзяо и Чэнь Victoria Гуаньхуна, которые покинули коллектив. Victoria продолжит карьеру в Team Fusion, а где будет играть Yds, пока неизвестно.

Ли Po3 Конгбо с октября 2019 по июнь 2020 года выступал за Blaze. Пань Frisk Юй ранее представлял Invictus Gaming — он покинул клуб 8 августа 2022-го. Помимо этого, он играл за EHOME, Team Aster и другие коллективы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983972-vici-gaming-predstavila-dvuh-novyh-igrokov-sostava-po-dota-2/