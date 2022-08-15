Team Spirit сыграет с PSG.LGD в гранд-финале PGL Arlington Major 2022

Dota 2. Фото: UGC

Команда Team Spirit в финале нужней сетки международного турнира по киберспортивной дисциплине Dota 2 обыграла Aster и вышла в гранд-финал, сообщает Cybersport.ru.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды Айрата "Silent" Газиева. Spirit прошла в гранд-финал, где встретится с PSG.LGD в матче best-of-5. Для Spirit это первый финал мейджора в истории клуба.

В финале Spirit сыграет с командой с PSG.LGD.

Aster покинула турнир на третьем месте, заработав 75 тысяч долларов и 670 очков DPC.

Напомним, что PGL Arlington Major 2022 проходит с 4 по 14 августа в Арлингтоне, США. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $500 тыс. и 4 570 очков DPC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983114-team-spirit-sygraet-s-psglgd-v-grand-finale-pgl-arlington-major-2022/