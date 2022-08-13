Оффлейнер Outsiders во второй раз был признан лучшим игроком игрового дня плей-офф PGL Arlington Major 2022

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Игрок российской команды Outsiders Дмитрий "DM" Дорохин стал лучшим игроком четвертого дня плей-офф турнира PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, сообщает Sports.ru.

Итоговый рейтинг Дорохина за день – 1,40. В топ-3 также вошли Адриан Сеспедес «Wisper» Доблес из Beastcoast (1,36) и Владислав «Kataomi» Семенов из Entity (1,35).

Топ игроков четвертого дня по рейтингу Кибера:

1. DM (Outsiders) – 1,40

2. Wisper (Beastcoast) – 1,36

3. Kataomi (Entity) – 1,35

4. Saberlight (Entity) – 1,29

5. K1 (Beastcoast) – 1,23

Напомним, что PGL Arlington Major 2022 проходит с 4 по 14 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4570 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983058-offleyner-outsiders-vo-vtoroy-raz-byl-priznan-luchshim-igrokom-igrovogo-dnya-pley-off-pgl-arlington-major-2022/