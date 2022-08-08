Известный киберспортсмен раскритиковал работу DotaTV на PGL Arlington Major 2022

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Известный киберспортсмен Ярослав "NS" Кузнецов раскритиковал работу DotaTV на летнем мейджоре PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, сообщает Telegram-канал киберспортсмена.

"Как же запарил полуработающий DotaTV, вы себе не представляете, хотя может и представляете!

Сегодня заканчиваются группы, последние игры в 18:00 и потом, потенциально, переигровки, будем смотреть, что дадут. VP почти наверняка уже в виннерах, а Spirit там уже 100%, так что хорошо дела идут на мейджоре этом", – написал Ярослав "NS" Кузнецов.

Сегодня на PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 пройдут заключительные игры группового этапа.

Напомним, что общий призовой фонд PGL Arlington Major 2022 составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982239-izvestnyy-kibersportsmen-raskritikoval-rabotu-dotatv-na-pgl-arlington-major-2022/