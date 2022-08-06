NAVI обыграли Tundra на PGL Arlington Major 2022

Болельщики NAVI. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

Украинская команда NAVI во втором игровом дне международного турнира PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2 обыграла британскую команду Tundra, сообщает Sports.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Алексея "Solo" Березина.

Второй игровой день NAVI завершили с результатом 3-1, а их общая статистика: 5 побед, 3 поражения. Статистика Tundra: 2 победы, 6 поражений.

Стоит отметить что, PSG.LGD на данный момент идет без поражений, команда одержала 3 сухие победы и лидирует в группе А. Thunder Awaken, OG и SQ имеют по 2 очка и идут последними в своей группе. Team Aster - единственная команда в группе B, которая не проиграла ни одной серии в четырех матчах, китайский коллектив заслуженно занимает первую строчку. ETG, Spirit и NAVI идут следом, у всех трех команд по 5 очков. Tundra идет последней - это единственная команда, которая не смогла одержать ни одной победы в серии после четырех сыгранных матчей в своей группе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982060-navi-obygrali-tundra-na-pgl-arlington-major-2022/