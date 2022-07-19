Команда FaZe Clan возглавила рейтинг HLTV

FaZe Clan. Фото: twitter.com/FaZeClan

Победитель турнира IEM Cologne 2022 киберспортивная команда FaZe Clan вернулась на первое место в рейтинге лучших команд по CS:GO в мире по версии HLTV, передает NUR.KZ.

После победы в финале IEM Cologne 2022 коллектив Финна karrigan Андерсена сместил с первой строчки Natus Vincere.

Команда Cloud9, за которую выступает казахстанец Абай Hobbit Хасенов, поднялась на третье место, а Astralis прибавила шесть пунктов и замкнула пятерку лучших.

Movistar Riders показали аналогичный рост и заняли седьмое место, а следом расположилась G2 Esports.

Напомним, что IEM Cologne 2022 прошел с 5 по 17 июля в Кельне (Германия). В финале турнира FaZe Clan победила Natus Vincere (3:2) и заработала $400 тысяч долларов призовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1979194-komanda-faze-clan-vozglavila-reyting-hltv/