Команда FaZe Clan выиграла турнир IEM Cologne 2022

Киберспортивная команда FaZe Clan. Фото: hltv.org

Киберспортивная команда FaZe Clan одолела Natus Vincere со счетом 3:2 в финале турнира IEM Cologne 2022 по CS:GO, который прошел в немецком городе Кельн, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 3:2 — 16:13 на Inferno, 13:16 на Overpass, 16:19 на Ancient, 16:9 на Mirage и 16:14 на Nuke.

За победу на чемпионате коллектив Финна karrigan Андерсена заработал 400 тысяч долларов призовых и 3200 очков BLAST Premier.

Отметим, что оба финалиста завершили групповой этап без поражений и прошли в полуфинал турнира. На пути к решающей встрече NAVI победили Astralis (2:0), а FaZe обыграла Movistar Riders (2:0).

Напомним, что IEM Cologne 2022 прошел с 5 по 17 июля в Кельне (Германия). Призовой фонд чемпионата составил 1 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1978977-komanda-faze-clan-vyigrala-turnir-iem-cologne-2022/