NAVI сыграет с FaZe Clan в финале IEM Cologne 2022

Natus Vincere. Фото: navi.gg

Определились финалисты турнира IEM Cologne 2022 по CS:GO, который в эти дни проходит в немецком городе Кельн, передает NUR.KZ.

В полуфинале команда FaZe Clan обыграла Movistar Riders со счетом 2:0 (16:12 на Ancient и 16:9 на Nuke).

Тем самым коллектив Финна karrigan Андерсена прошла в финал турнира, где встретится с командой Natus Vincere, которая в свою очередь одолела Astralis (2:0).

Решающий матч состоится 17 июля в 20:00 по времени Нур-Султана.

Movistar Riders и Astralis заняли 3-4 место и заработали 80 тыс. долларов призовых.

Напомним, что IEM Cologne 2022 проходит с 5 по 17 июля в Кельне (Германия). Общий призовой фонд турнира составляет один миллион долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1978874-navi-sygraet-s-faze-clan-v-finale-iem-cologne-2022/