Команда NAVI вновь возглавила рейтинг HLTV

Natus Vincere. Фото: navi.gg

Киберспортивная команда Natus Vincere обошла коллектив FaZe Clan и заняла первое место в рейтинге лучших команд по CS:GO в мире по версии HLTV, передает Cybersport.ru.

Тройку сильнейших, как и на прошлой неделе, замыкает команда ENCE.

BIG прибавила два пункта и заняла седьмую строчку, где ранее находились Ninjas in Pyjamas — шведский ростер оказался на девятой позиции.

Team Spirit уступила Astralis 11-е место, а MOUZ обошла четырех конкурентов — 14-е место. Наибольший рост показала 00Nation, которая прибавила десять пунктов и вошла в топ-20.

Напомним, что с 5 по 17 июля в Германии проходит IEM Cologne 2022. Natus Vincere и FaZe Clan стали единственными участниками плей-офф из топ-10 рейтинга HLTV.org.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1978099-komanda-navi-vnov-vozglavila-reyting-hltv/