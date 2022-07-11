Команда Natus Vincere заняла первое место в группе А на IEM Cologne 2022

Natus Vincere. Фото: instagram.com/natus_vincere_official/

Киберспортивная команда Natus Vincere обыграла Movistar Riders в заключительном матче группы А на IEM Cologne 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча закончилась со счетом 2:1 (9:16 на Inferno, 16:11 на Mirage и 16:10 на Overpass) в пользу коллектива Александра s1mple Костылева.

Тем самым Natus Vincere заняла первое место в группе А и теперь начнет выступление в плей-офф с полуфинала.

Тогда как Movistar Riders сыграет в четвертьфинале плей-офф.

Напомним, что IEM Cologne 2022 проходит с 5 по 17 июля. Команды разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов.

Ранее турнир покинула команда Cloud9, за которую выступает казахстанский киберспортсмен Абай hobbit Хасенов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1977867-komanda-natus-vincere-zanyala-pervoe-mesto-v-gruppe-a-na-iem-cologne-2022/