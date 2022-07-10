Команда Абая Хасенова покинула турнир IEM Cologne 2022

Киберспортивная команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9 уступила Team Liquid в матче нижней сетки группы B на IEM Cologne 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 0:2 — 11:16 на Dust2 и 9:16 на Vertigo.

Тем самым команда казахстанца Абая hobbit Хасенова покинула турнир, заняв 9-12 место и заработав 16 тысяч долларов призовых.

Тогда как Team Liquid прошла в следующий раунд, где сразится с FURIA Esports, которая в свою очередь обыграла Team Spirit со счетом 2:1.

Напомним, что IEM Cologne 2022 проходит с 5 по 17 июля. Команды разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1977771-komanda-abaya-hasenova-pokinula-turnir-iem-cologne-2022/