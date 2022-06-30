Faze Clan сыграет с BIG в финале Roobet Cup по CS:GO

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Киберспортивная команда FaZe Clan победила Astralis в полуфинале Roobet Cup по CS:GO, передает NUR.KZ.

Коллектив Финна karrigan Андерсена завершил встречу со счетом 2:1 (13:16 на Overpass, 16:11 на Mirage, 16:7 на Dust2).

В финале чемпионата FaZe Clan сыграет с командой BIG, которая в полуфинале обыграла коллектив казахстанца Абая Hobbit Хасенова - Cloud9 (2:0).

Astralis завершила выступление на турнире. Команда Лукаса gla1ve Россандэра, как и Cloud9, заняла 3-4 место и получила 15 тысяч долларов призовых.

Напомним, что Roobet Cup проходит с 22 по 30 июня в онлайне. Призовой фонд чемпионата составляет 250 тыс. долларов.

Финальный матч турнира пройдет 30 июня в 23:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1976311-faze-clan-sygraet-s-big-v-finale-roobet-cup-po-csgo/