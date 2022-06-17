Команда OG вышла в полуфинал BLAST Premier: Spring Finals 2022

Команда OG. Фото: twitter.com/OGcsgo

Киберспортивная команда OG победила ENCE в группе В на BLAST Premier: Spring Finals 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ.

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Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:13 на Dust2, 16:9 на Vertigo) в пользу коллектива Неманьи nexa Исаковича. Тем самым OG занял первое место в группе и пробился в полуфинал чемпионата.

ENCE также сыграет в плей-офф, но начнет его с четвертьфинала. Команда Марко Snappi Пфайффера встретится с Team Vitality. Матч запланирован на 17 июня.

Напомним, что турнир BLAST Premier: Spring Finals 2022 проходит с 15 по 19 июня. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1974609-komanda-og-vyshla-v-polufinal-blast-premier-spring-finals-2022/