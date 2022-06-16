Team Vitality вышла в плей-офф BLAST Premier: Spring Finals 2022

Team Vitality. Фото: twitter.com/BLASTPremier

Киберспортивная команда Team Vitality победила paiN Gaming в матче группы A на BLAST Premier: Spring Finals 2022 по CS:GO, передает Cybersport.ru.

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Встреча завершилась со счетом 2:1. Тем самым Team Vitality прошла в четвертьфинал турнира.

Для бразильского коллектива поражение стало вторым на чемпионате — paiN заняла четвертое место в турнирной таблице и покинула чемпионат.

Напомним, что BLAST Premier: Spring Finals 2022 проходит с 15 по 19 июня в португальском городе Лиссабон. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1974465-team-vitality-vyshla-v-pley-off-blast-premier-spring-finals-2022/