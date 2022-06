Казахстанская команда Rune Eaters одержала первую победу на DPC 2021/22: Season 3

Айбек Токаев, игрок команды Rune Eaters. Фото: Cybersport.ru

Киберспортивная команда Rune Eaters победила Mind Games в матче первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 3 для Восточной Европы, пишет Cybersport.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанского коллектива. Таким образом, Rune Eaters и Natus Vincere вышли в лидеры чемпионата (у обеих команд по три очка).

Игровой день продолжит противостояние Virtus.pro и One Move. Следом команда HellRaisers поборется с No Sorry.

Напомним, что матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 3 для СНГ проходят с 9 июня по 15 июля.

Восемь команд разыгрывают слоты на PGL Dota 2 Major Arlington 2022, 205 тыс. призовых и 1150 рейтинговых очков.

