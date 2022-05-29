Кирилл Boombl4 Михайлов исключен из состава NAVI

Кирилл Михайлов. Фото: vk.com/boombl4

Капитан киберспортивной команды Natus Vincere по CS:GO Кирилл Boombl4 Михайлов покинул коллектив, передает Cybersport.ru.

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Об уходе российского киберспортсмена представители клуба сообщили на официальном сайте.

В анонсе отмечается, что уход Михайлова связан не с результатами, а с "высокими репутационными рисками для клуба".

Представители NAVI уточнили, что анонсируют состав на BLAST Premier: Spring Finals 2022 в ближайшее время. Где продолжит карьеру россиянин — не уточняется.

Напомним, что Boombl4 выступал за Natus Vincere с марта 2019 года. С ним команда выиграла несколько LAN-турниров, в том числе и первый мейджор в истории организации — PGL Major Stockholm 2021.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1971529-kirill-boombl4-mihaylov-isklyuchen-iz-sostava-navi/