Компания EA Sports сменит название популярного симулятора FIFA

FIFA 22. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Студия Electronic Arts отказалась от сотрудничества с Международной федерацией футбола, пишет Cybersport.ru.

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О будущем франшизы под новым названием компания рассказала в блоге на официальном сайте.

С лета 2023 года футбольные симуляторы будут выходить под наименованием EA Sports Football Club или EA Sports FC. Перед этим студия выпустит последнюю игру — она будет называться FIFA 23.

Разработчики отметили, что переход к EA Sports FC позволит им развивать франшизу в новом направлении, а также инвестировать в спорт.

В обновленной серии сохранятся режимы Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs и VOLTA. Кроме того, студия по-прежнему будет обладать лицензией на использование более 19 тыс. футболистов, 700 команд, сотен стадионов и 30 лиг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1968823-kompaniya-ea-sports-smenit-nazvanie-populyarnogo-simulyatora-fifa/