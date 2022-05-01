Команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по Dota 2

Virtus.pro. Фото: Twitter / VP

Организаторы Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 для СНГ отстранили российскую киберспортивную команду Virtus.pro от участия в турнире, пишет Cybersport.ru.

Информация об этом появилась на официальной странице BTS в Twitter.

Представители BTS отметили, что результат матча Virtus.pro против Mind Games будет изменен. Команда Алексея Ainkrad Дивеевского получит техническую победу — ранее она уступила составу Дмитрия DM Дорохина со счетом 0:2 и упала в нижнюю сетку.

VP также получила техническое поражение во всех последующих потенциальных матчах. Организаторы DPC пообещали предоставить обновленное расписание в ближайшее время.

BTS начала расследование из-за инцидента, который произошел на первой карте матча VP против Mind Games в рамках плей-офф DPC 2021/2022.

Иван Pure Москаленко нарисовал на карте знак, похожий на букву Z. После этого сам Pure и другие игроки VP тут же закрасили символ. Позже киберспортсмен извинился за рисунок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1967634-komandu-virtuspro-diskvalifitsirovali-s-turnira-po-dota-2/