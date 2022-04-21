Киберспортсмены рассказали, почему рано уходят на пенсию

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Киберспортсмены уходят на пенсию раньше, чем представители других видов спорта. Это связано с постоянными стрессами и выгоранием. Кроме того, экс-спортсмены отмечают, что киберспорт практически несовместим с созданием семьи и рождением ребенка, поэтому он подходит только для молодежи, передает The Washington Post.

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Согласно опросу 2021 года, средний возраст баскетболиста NBA составляет 26 лет. Игрок может завершить свою карьеру после 30. Бейсболисты из NFL уходят на пенсию в среднем в 26-27 лет. При этом средний возраст выхода на пенсию среди киберспортсменов составляет 23 года. В традиционных видах спорта считается, что с годами организм человека начинает изнашиваться. Рефлексы, зрительно-моторная координация и ловкость с возрастом снижаются. Однако в киберспорте от игроков не требуется бегать и прыгать, но они уходят из спорта раньше, чем баскетболисты и бейсболисты.

The Washington Post поговорила с четырьмя киберспортсменами на пенсии, которые заявили, что ушли из спорта из-за постоянного стресса, переутомления, нестабильности и вечного поиска новых проектов.

Джонатан Вендель рассказывает, что ушел из киберспорта в 26 лет. Это было в 2007 году. Вендель говорит, что сделал это из-за того, что призовые выплаты за победу в турнирах резко снизились. Тогда он подумал, что лучше сосредоточиться на собственном бизнесе и создал компанию, производящую мобильные аксессуары.

Многие профессиональные геймеры нулевых ушли из профессии по тем же причинам. Сейчас, когда киберспортсмены становятся популярными в Сети персонами, они предпочитают монетизировать свою известность в соцсетях, чем гнаться за небольшими выигрышами в турнирах.

Другой частой причиной ухода из киберспорта называют выгорание. По словам опрошенных, нагрузка киберспортсменов составляет 70-80 часов в неделю. Кроме того, они постоянно испытывают давление со стороны менеджеров, которые требуют играть еще больше. Также многие говорят, что киберспорт сложно совмещать с таким атрибутом взрослой жизни, как создание семьи и рождение детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1965941-kibersportsmeny-rasskazali-pochemu-rano-uhodyat-na-pensiyu/