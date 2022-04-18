В Pinger.Pro намерены привести серию Major в Казахстан

Фото: QCF

Национальная киберспортивная платформа Pinger.Pro построила в Алматы третий студийный павильон, который позволит ей приступить к регулярным трансляциям крупнейших международных киберивентов на территории страны.

Киберивенты серий Minor и Major объединены между собой: minor-соревнования, как правило, всегда проводятся непосредственно перед "мейджорами" – самыми престижными турнирами от производителей игр, и формируют состав участников будущих турниров Major. Призовой фонд этих серий начинается от миллиона долларов, а потому к их организаторам и к тем, кто занимается их трансляцией, предъявляются со стороны компаний-разработчиков игр самые жесткие требования. Причем требования эти касаются как компетенции задействованных в трансляциях кадров, так и технического оснащения подрядчиков.

В центральноазиатском регионе этим требованиям до недавних пор никто соответствовать не мог, хотя организованная в 2018 году казахстанская Pinger.Pro и располагала до сих пор двумя студийными павильонами в Алматы. Эти студии задействовались на трансляциях национальных турниров и отборочных международных ивентов регионального масштаба, которые проводились в Казахстане, что позволило за несколько лет сформировать в стране пул профессиональных комментаторов и операторов кибертурниров. Теперь же в Алматы появился новый студийный павильон, оборудованный в соответствии с требованиями Minor и Major.

При этом Pinger.Pro уже запустила тематические каналы на казахском языке – и способна организовать трехязычные трансляции международных ивентов, на казахском, русском и английском языках, что дает ей большое конкурентное преимущество. Что до технических преимуществ, то новая студия располагает набором Blackmagic камер, которые позволяют при трансляции построить полнокадровые изображения без потери деталей, записать видео без сжатия и свободно менять настройки без остановки трансляции. Эти камеры являются идеальным вариантом для прямого эфира, но главное – штат Pinger.Pro свободно работает с этим оборудованием.

"Суммарно у нас сейчас три студии в Алматы не только со всем техническим передовым оборудованием, но и с персоналом, имеющим опыт проведения более 1000 прямых эфиров по киберспорту, - говорит вице-президент Qazaq Cybersport Federation Евгений Богатырев. – То есть сейчас у нас есть свои специалисты, которые не просто обладают всеми необходимыми знаниями для налаживания трансляций крупных ивентов, но и имеют навыки практического применения этих знаний. И если ранее Pinger.Pro работала на национальных киберспортивных мероприятий, но имела определенные технические ограничения по международным ивентам, то теперь мы можем зайти на конкурсы для исполнения заказов от разработчиков игр", - отмечает он.

Фото: QCF

Новый павильон в Алматы также оборудован 8 обсерверами – компьютерами, которые позволяют отслеживать все действия участников и не пропустить ключевые моменты киберсражения. Управлять этими машинами, которые, собственно, и делают трансляцию интересной для зрителя также будут казахстанские операторы. Также новая студия оснащена элементами профессионального освещения – в целом, ее техническое и кадровое оснащение способно дать "картинку" самого высокого уровня. Сейчас возможности нового павильона представители Pinger.Pro и Qazaq Cybersport Federation презентуют разработчикам игр не только для того, чтобы получить право на трансляцию крупнейших ивентов в стране, но и в перспективе для организации турниров уровня Minor и Major в Казахстане.

"Это круто, когда тебе условный Tencent дает право на освещение какого-то их турнира, и ты выполняешь его как студия, - говорит Богатырев. – Сейчас мы начнем работу по наделению этой студии правами на показ Major и Minor, мы готовим эту студию к тому, чтобы делать официальные мероприятия для разработчиков игр, например, для Tencent и для Garena: мы предварительно с ними беседовали, им действительно интересна казахстанская аудитория.

Мы можем организовывать эфиры по 24 кибердисциплинам, включая такие популярные в Казахстане, как PUBG Mobile и Counter-Strike: Global Offensive. Но технически мы не ограничены в возможности расширять этот перечень дисциплин, он будет только увеличиваться. Одновременно возможности Pinger.Pro позволяют организовывать не только киберспортивные трансляции, но и Live-эфиры различных онлайн-конференций, связанных с e-спортом", - заключил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1965535-v-pingerpro-namereny-privesti-seriyu-major-v-kazahstan/