Диего Марадону удалили из симулятора FIFA 22

Скриншот из симулятора FIFA 22. Фото: ea.com

EA Sports убрала легендарного футболиста Диего Марадону из FIFA 22 Ultimate Team, пишет Чемпионат.

Таким образом, предметы футболиста больше нельзя выбить из внутриигровых наборов и сыграть им в режиме FUT Draft.

Карточки спортсмена останутся у ее владельцев, а цену легенды зафиксируют на неопределенный срок. Пользователи также не смогут поиграть за кумира в быстром матче за команду всех звезд Soccer Aid World XI.

Судя по всему, произошедшее связано с авторскими правами. В ноябре мы уже сообщали, что лицензия на футболиста у Electronic Arts появилась благодаря сделке с бывшим менеджером игрока по имени Стефано Чечи. В суде он не смог доказать, что у него были законные полномочия для подписания подобных документов.

В данный момент права на бренд Марадоны принадлежат Sattvica — компании Матиаса Морла, известного аргентинского юриста. Вполне возможно, EA заключит новый лицензионный контракт с гораздо более выгодными условиями для Морлы.

В своем обращении канадцы заявили, что постараются вернуть одного из величайших футболистов в игру как можно скорее.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1961818-diego-maradonu-udalili-iz-simulyatora-fifa-22/