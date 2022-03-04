ESL исключила Gambit Esports и Virtus.pro из мирового рейтинга

Команда Virtus.pro по CS:GO. Фото: vk.com/virtuspro

Составы Gambit Esports и Virtus.pro были удалены из мировых рейтингов ESL, пишет Cybersport.ru.

В списке лучших команд по CS:GO коллективы занимали третью и седьмую строчки соответственно. Отметим, что в составе обоих клубов выступают казахстанские игроки.

После исключения Gambit и Virtus.pro из рейтинга в десятке сильнейших остался один представитель СНГ — Natus Vincere (Украина). Тройку лучших теперь замыкает чемпион IEM Katowice 2022 FaZe Clan.

Напомним, что 2 марта ESL запретила клубам, которые, по мнению организаторов, связаны с российскими властями, а также компаниями или личностями, попавшими под санкции из-за продолжающихся боевых действий на территории Украины, участвовать в своих ближайших соревнованиях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1959342-esl-isklyuchila-gambit-i-virtuspro-iz-mirovogo-reytinga/