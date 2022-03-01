BLAST не будет приглашать российские команды на ближайшие турниры

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Датский турнирный оператор BLAST отказался от приглашения российских команд на предстоящие турниры по CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Об этом сообщает официальная страница компании в Twitter.

"Из-за боевых действий на территории Украины ни одна из российских команд не будет участвовать в наших турнирах в обозримом будущем.

Наша квалификация для СНГ [на BLAST Premier: Spring Showdown 2022] также отменена. Мы просим прощения у фанатов и игроков из СНГ за это решение, но мы не считаем допустимым проводить турнир в такое время.

Гейминг и киберспорт объединяют людей всех рас, стран и вероисповеданий. Мы надеемся, что ситуация на мировой арене в скором времени тоже будет отражать этот принцип" - пишется в заявлении.

Напомним, что ближайшим турниром от BLAST станет BLAST Premier: Spring Showdown 2022.

В квалификациях к чемпионату должны были выступить казахстанская команда K23, российские организации Virtus.pro, Entropiq, forZe и четыре коллектива из открытых отборочных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1958708-blast-ne-budet-priglashat-rossiyskie-komandy-na-blizhayshie-turniry/