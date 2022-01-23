Александр s1mple Костылев стал лучшим игроком года по версии HLTV

Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Лидер команды Natus Vincere по CS:GO украинец Александр s1mple Костылев возглавил рейтинг лучших игроков 2021 года по версии портала HLTV.org, пишет Cybersport.ru.

В ТОП-3 также вошли француз Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality, который был лучшим в прошлом году, и босниец Никола NiKo Ковач.

Помимо s1mple, в ТОП-20 вошли еще два представителя Natus Vincere — Валерий b1t Ваховский и Денис electroNic Шарипов.

Всего журналисты HLTV.otg включили в рейтинг восемь участников команд из СНГ — помимо игроков NAVI в него вошли Марэк YEKINDAR Галинскис и Джами Jame Али из Virtus.pro, а также казахстанец Абай HObbit Хасенов, Сергей Ax1Le Рыхторов и Дмитрий sh1ro Соколов из Gambit Esports.

ТОП-10 игроков 2021 года по версии HLTV:

1. Александр s1mple Костылев (Украина)

2. Матье ZywOo Эрбо (Франция)

3. Никола NiKo Ковач (Босния)

4. Дмитрий sh1ro Соколов (Россия)

5. Сергей Ax1Le Рыхторов (Россия)

6. Абай HObbit Хасенов (Казахстан)

7. Денис electroNic Шарипов (Россия)

8. Марэк YEKINDAR Галинскис (Латвия)

9. Валерий b1t Ваховский (Украина)

10. Джами Jame Али (Россия)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1952544-aleksandr-s1mple-kostylev-stal-luchshim-igrokom-goda-po-versii-hltv/