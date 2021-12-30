Опубликованы лучшие моменты 2021 года в CS:GO (видео)

Команда Natus Vincere. Фото: twitter.com/eslcs

2021 год подарил множество приятных моментов фанатам CS:GO, передает Cybersport.ru.

Спустя долгое время возобновились LAN-турниры, и игроки стали показывать максимум того, на что способны. Портал HLTV.org собрал десятку лучших хайлайтов за 2021 год.

В ролик попали невероятные клатчи, точные выстрелы из Desert Eagle, ноускопы с AWP и победные раунды, которые, как казалось в прямом эфире, взять было просто невозможно.

На первое место в чарте авторы ролика поставили хайлайт в исполнении Каспера cadiaN Меллера в матче против Gambit Esports, когда датчанин с одним пистолетом смог обыграть четырех оппонентов, при этом одного он убил ножом.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1949387-opublikovany-luchshie-momenty-2021-goda-v-csgo-video/