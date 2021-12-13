Team Secret обыграла Tundra на Dota Pro Circuit 2021/22

Team Secret. Фото: twitter.com/teamsecret

Киберспортивная команда Team Secret победила Tundra Esports в матче первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Европы, передает Cybersport.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Для Secret победа стала второй на чемпионате — ранее коллектив уступил OG и обыграл Alliance.

Следующим оппонентом команды Клемента Puppey Иванова станет Nigma Galaxy. Игра запланирована на 18 декабря.

Матчи первого дивизиона DPC 2021/2022 для Европы проходят с 30 ноября по 22 января. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере $205 тыс., 690 очков Dota Pro Circuit и четыре слота на мейджоре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1946566-team-secret-obygrala-tundra-na-dota-pro-circuit-202122/