Игрок Virtus.pro Алексей Голубев: Пять дней был перерыв, и с нами это сыграло злую шутку

Алексей Голубев. Фото: hltv.org

Казахстанский игрок состава Virtus.pro Алексей Qikert Голубев прокомментировал вылет команды из IEM Winter 2021 по CS:GO, передает Cybersport.ru.

На официальной странице клуба в YouTube киберспортсмен отметил, что длительный отдых перед стадией плей-офф негативно сказался на игровой форме состава.

"Да, пять дней был перерыв, и с нами это сыграло злую шутку. Если бы играли сразу, то не снесли бы Team Vitality, но, думаю, выиграли точно.

Первые два-три дня мы отдыхали, чтобы не запариться на атмосфере турнира — просыпаешься каждый день в номере, идешь играть праки. Мы отдохнули первые два-три дня, а оставшиеся играли праки, готовились к будущему матчу против Vitality" - заявил Голубев.

Напомним, что 11 декабря Virtus.pro проиграла Team Vitality со счетом 0:2 в полуфинале IEM Winter 2021.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1946565-igrok-virtuspro-aleksey-golubev-pyat-dney-byl-pereryv-i-s-nami-eto-sygralo-zluyu-shutku/