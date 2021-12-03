Боксер Мэнни Пакьяо открыл киберспортивную команду

Мэнни Пакьяо. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо создал киберспортивную организацию, передает NUR.KZ.

Пакьяо анонсировал в Twitter, что вскоре представит свой киберспортивный клуб Team Pacquiao GG.

В каких дисциплинах будет представлена организация на данный момент неизвестно. Презентация новой команды запланировано на 4 декабря.

Напомним, что в сентябре текущего года Пакьяо официально завершил карьеру боксера. Также он заявил о намерении баллотироваться в президенты Филиппин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1945175-bokser-menni-pakyao-otkryl-kibersportivnuyu-komandu/