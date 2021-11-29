Определились все участники второго дивизиона DPC 2021/22 для СНГ

Dota 2. Фото: UGC

Киберспортивная команда из Кыргызстана Hydra обыграла TropicThunder в заключительном матче второй открытой квалификации на Dota Pro Circuit 2021/2022 для СНГ, пишет Сybersport.ru.

Встреча закончилась со счетом 2:0. Коллектив Евгения Blizzy Ри заработал последний слот во втором дивизионе лиги.

Ранее вторые отборочные преодолела казахстанская команда V-Gaming. Первую открытую квалификацию выиграл коллектив CIS Rejects.

Таким образом, определились все участники второго дивизиона для СНГ: B8 Esports, CIS Rejects, V-Gaming, Hydra, Gambit Esports, Fantastic Five, Nemiga Gaming и Winstrike Team.

Напомним, что турнир пройдет с 29 ноября по 23 января в онлайне с перерывом на рождественские каникулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1944388-opredelilis-vse-uchastniki-vtorogo-diviziona-dpc-202122-dlya-sng/