Казахстанская команда V-Gaming вышла во второй дивизион Dota Pro Circuit для СНГ

Айбек Токаев. Фото: Cybersport.ru

Казахстанская киберспортивная команда V-Gaming обыграла TropicThunder в верхней сетке второй открытой квалификации на Dota Pro Circuit 2021/22 для СНГ, передает NUR.KZ.

Коллектив Айбека Naive- Токаева выиграл встречу со счетом 2:0 и заработал слот во втором дивизионе лиги.

На пути к финалу казахстанская дружина одолела Team GmD (Украина) и Enclave (Россия).

Отметим, что первую квалификацию для СНГ выиграла команда CIS Rejects.

Напомним, что Dota Pro Circuit 2021/2022 Season 1 для СНГ пройдет с 29 ноября по 23 января с перерывом на рождественские каникулы.

На зимний мейджор, который запланирован на февраль, поедут три лучших представителя региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1944320-kazahstanskaya-komanda-v-gaming-vyshla-vo-vtoroy-divizion-dota-pro-circuit-dlya-sng/