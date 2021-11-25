Фанат Dota 2 рассказал, как игра спасла его от самоубийства

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Пользователь Dota 2 рассказал, как игра Valve помогла ему в сложный период жизни, передает Cybersport.ru.

В посте на reddit геймер заявил, что был близок к самоубийству, но благодаря MOBA смог побороть эти мысли.

По словам автора поста, у него диагностированы генерализованное тревожное расстройство, ПТСР, паническое расстройство и серьезное депрессивное расстройство. Однако его семья не верила в существование психических заболеваний, поэтому он не получал в детстве необходимой медицинской помощи.

По словам геймера, он был в шаге от самоубийства и даже разработал план, но потом в его жизни появилась Dota 2. Он начал много времени проводить в MOBA, играя на Broodmother.

"Dota 2 — единственная причина, по которой я пережил этот период своей жизни. Я уверен, что покончил бы с собой, если бы не нашел ее" - заявил геймер.

Пользователь отметил, что тайтл помог найти ему хоть какую-то радость и утешение в жизни. В посте геймер также обратился к разработчикам, поблагодарив их за создание Dota 2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1943970-fanat-dota-2-rasskazal-kak-igra-spasla-ego-ot-samoubiystva/