Психолог команды Team Spirit дал совет начинающим киберспортсменам

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Психолог киберспортивной организации Team Spirit Александр Nokeepeesh Кузнецов рассказал о вещах, которые в первую очередь нужно понимать начинающим киберспортсменам, передает Cybersport.ru.

По словам Кузнецова, необходимо четко разграничивать понятия "цель" и "желание". Он отметил, что это поможет избежать тильта в ключевые моменты.

"Важно понимать разницу между "желаниями" и "целями". Цель — это то, чего можно достичь, решая четко поставленные задачи. Что касается постановки целей, то тут помогает целенаправленная практика. Если вам интересно, можете поискать информацию об этом в интернете.

Тильта можно избежать, если сосредоточиться на целях, а не желаниях. Не на победах в каждом матче, а на всех компонентах игры (добивании крипов, вардинге, применении способностей, точности, позиционировании, общении и так далее)" - заявил Александр.

Nokeepeesh рассказал, что в первую очередь необходимо сфокусироваться именно на вышеперечисленных вещах.

Если этого сделать не выходит по определенным причинам, то в такой ситуации психолог может помочь, однако для этого придется приложить усилия и освоить некоторые упражнения.

"Чем меньшее число задач подвергаются влиянию посторонних неконтролируемых факторов, тем лучше. Если вам сложно переключиться с субъективно важных вещей (желания победить, страха проиграть, оскорблений в чате и так далее), то здесь может помочь работа с психологом.

Важно научиться контролировать свое внимание (с помощью медитаций и других особых упражнений). Благодаря этому вы сможете управлять своими мыслями и своим душевным состоянием. На словах это просто, но работать придется много" - добавил Кузнецов.

Напомним, что в ноябре состав Team Spirit по Dota 2 стал чемпионом The International 10 (2021). В финале коллектив из СНГ победил PSG.LGD со счётом 3:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1943573-psiholog-komandy-team-spirit-dal-sovet-nachinayuschim-kibersportsmenam/