Киберспортивная организация OG. Фото: ogs.gg

Киберспортивная организация OG представила новый состав команды по Dota 2, передает Cybersport.ru.

Коллектив выступит в сезоне Dota Pro Circuit 2021/2022. Анонс состоялся на официальном сайте клуба.

Представители OG отметили, что намеренно собирали ростер из молодых и перспективных игроков.

Двум участникам коллектива — Аммару ATF Ассафу и Божидару Biziem Богданову — по 16 лет.

По плану OG, киберспортсменам предстоит стать сплоченной командой. Еще два ключевых для чемпионов качества — безусловный скилл и страсть к игре — у них уже есть.

Ростер проводит буткемп в Лиссабоне, столице Португалии. Наставником коллектива стал Йохан n0tail Сундштайн, который взял перерыв в карьере игрока.

Обновленный состав OG по Dota 2:

Артем Yuragi Голубев (Украина)

Божидар Biziem Богданов (Болгария)

Аммар ATF Ассаф (Иордания)

Томми Taiga Ле (Норвегия)

Михаил Misha Агатов (Россия)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1943334-og-predstavila-novyy-sostav-komandy-po-dota-2/