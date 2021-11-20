Команда Gambit Esports прошла в полуфинал V4 Future Sports Festival — Budapest 2021

Gambit Esports. Фото: championat.com

Киберспортивная команда Gambit Esports победила ENTERPRISE esports в четвертьфинале V4 Future Sports Festival — Budapest 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Тем самым команда Абая Hobbit Хасенова прошла в полуфинал турнира, где сразится с коллективом BIG.

ENTERPRISE esports же заняла 5-6 место и заработала $11,5 тыс. призовых.

Противостояние между Gambit Esports и BIG запланировано на 20 ноября.

Напомним, что V4 Future Sports Festival — Budapest 2021 проходит с 14 по 21 ноября. Призовой фонд турнира составляет 350 тысяч долларов.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1943142-komanda-gambit-esports-proshla-v-polufinal-v4-future-sports-festival-budapest-2021/