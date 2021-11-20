Казахстанское дерби на D2CL 2021 Season 5: V-Gaming уверенно победила Khan

Команда V-Gaming. Фото: vk.com/vgamingesports

Две казахстанские команды встретились в матче группового этапа Dota 2 Champions League 2021 Season 5, передает NUR.KZ.

В казахстанском дерби V-Gaming оказалась сильнее Khan. Коллектив Айбека Naive- Токаева одержал победу со счетом 2:0.

Для V-Gaming победа стала пятой на турнире. Тем самым команда поднялась на третье место и гарантировала себе выход в плей-офф.

Напомним, что Dota 2 Champions League 2021 Season 5 проходит с 8 по 28 ноября в онлайне. Призовой фонд чемпионата составляет 50 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1943141-kazahstanskie-derbi-na-d2cl-2021-season-5-v-gaming-uverenno-pobedila-khan/