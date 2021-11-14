Twitter по ошибке удалил официальную страницу Xbox

Иллюстративное фото: Pexels

Официальный аккаунт Xbox в Twitter был удален из-за ошибки социальной сети, пишет Cybersport.ru.

Страница оказалась недоступна на несколько часов.

13 ноября аккаунт-менеджеры Xbox изменили статус страницы — это было приурочено к двадцатилетию с момента выхода первой консоли компании.

Пользователи в комментариях предположили, что владельцы страницы также попытались изменить дату регистрации аккаунта на ноябрь 2001 года, однако алгоритмы Twitter сочли подобную активность подозрительной и заблокировали аккаунт.

На момент публикации материала страница Xbox снова доступна со всеми публикациями, а датой регистрации остался март 2009 года.

Ранее модный дом Gucci представил лимитированную серию консоли Xbox Series X с уникальным дизайном. Стоимость устройства составит $10 тыс., а всего для продажи сделают 100 экземпляров.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1942125-twitter-po-oshibke-udalil-ofitsialnuyu-stranitsu-xbox/