SumaiL и Saksa покинули команду OG

Мартин Saksa Саздов и Саид Самаил Sumail Хассан. Фото: ogs.gg

Киберспортивный клуб OG объявил об изменениях в составе по Dota 2, пишет Cybersport.ru.

Саид Самаил SumaiL Хассан и Мартин Saksa Саздов покинули команду по собственному желанию.

В заявлении на официальном сайте представители OG отметили, что решение об уходе SumaiL и Saksa было принято после командного обсуждения будущего состава после The International 10.

Тогда Хассан и Саздов сообщили тиммейтам, что хотят продолжить карьеру в других командах.

Кто заменит SumaiL и Saksa в OG, не сообщается. Представители клуба пообещали поделиться новостями о будущем состава в ближайшее время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1941296-sumail-i-saksa-pokinuli-komandu-og/