Казахстанская команда V-Gaming проиграла первый матч на Dota 2 Champions League 2021 Season 5

Айбек Токаев. Фото: cybersport.metaratings.ru

Казахстанская киберспортивная команда V-Gaming уступила Hydra в стартовом матче Dota 2 Champions League 2021 Season 5, передает NUR.KZ.

Коллектив Айбека Naive- Токаева проиграл со счетом 1:2.

В следующем матче казахстанская дружина встретится с командой NoMarci. Игра запланирована на 9 ноября в 18:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что пятый сезон Dota 2 Champions League 2021 проходит с 8 по 28 ноября. Десять команд разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1941293-kazahstanskaya-komanda-v-gaming-proigrala-pervyy-match-na-dota-2-champions-league-2021-season-5/